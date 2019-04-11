المعارضة السودانية: نرفض إعادة إنتاج نظام البشير

رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أي "محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم".

وقال بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين إن مطالب هذه القوى هي "تنحي البشير ونظامه، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة".

وطالب البيان السودانيين بالخروج إلى الشوارع "حتى نقطع الطريق امام أي حلول جزئية أو زائفة".

يأتي بيان المعارضة السودانية في وقت أفادت فيه تقارير باعتقال وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسن وشن حملة اعتقالات وسط بعض القيادات السياسية والعسكرية في السودان.

في حين أعلن تلفزيون السودان والإذاعة الرسمية أن هناك بيانا مهما للجيش السوداني بعد قليل.. ولاحظ شهود عيان انتشارا مكثفا للجيش في محيط مبنى الإذاعة في أم درمان.