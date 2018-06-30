المعارضة السورية: رفضنا شروطا روسية مذلة

قال متحدث باسم جماعة من المعارضة السورية المسلحة السبت إن اجتماعا عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سورية للتفاوض على اتفاق سلام مع الحكومة انتهى بالفشل بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.

وقال إبراهيم الجباوي المتحدث باسم الجيش السوري الحر إن "الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أن أكثر من 120 ألف شخص فروا من ديارهم في جنوب غرب سورية منذ بدأت القوات الحكومية هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.

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