المعارضة الكردية الإيرانية تتهم طهران بـ'نشر قوات' في كردستان العراق

قال فرهاد شعباني عضو اللجنة المركزية لمنظمة كردستان للحزب الشيوعي الإيراني إن الجمهورية الإسلامية وضعت منصات للصواريخ في جبل سورين قرب مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراقي.

ونقل موقع باس الكردي في أربيل عن شعباني قوله: "وصلتنا معلومات مؤكدة أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية استقدمت قوات إلى مرتفعات جبل سورين وتعسكر هناك مع منصة صواريخ".

وأضاف "هددت بضربنا بالصواريخ، ولكننا اتخذنا إجراءات احترازية مشددة".

وتأتي اتهامات الحزب الشيوعي الإيراني فيما يتوقع أن تعلن المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران والمحاذية لإقليم كردستان العراق، العصيان المدني الأربعاء بعد دعوة وجهت إلى المواطنين من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهدفت طهران السبت الماضي مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل العراقية، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح. وأكد حرس الثورة الإسلامية الإيراني إطلاق سبعة صواريخ على المقر.

المصدر: الحرة