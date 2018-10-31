المعتدي على كنيس يهودي يواجه 44 تهمة

وصل مجموع التهم الموجهة إلى روبرت باورز (46 عاما) المتهم بالاعتداء على كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا السبت الماضي إلى 44 تهمة.

وبعض التهم الموجهة إلى باورز، الذي مثل أمام محكمة فيدرالية يوم الإثنين الماضي، تتعلق بجرائم كراهية دينية، وأخرى بحمل السلاح، وإصابة أفراد في الشرطة.

وكان مجموع التهم التي أعلنت من قبل 29.

ومن المقرر أن يمثل المتهم مرة أخرى أمام المحكمة الخميس في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا حيث وقع الاعتداء.

وسوف يعرض المدعون في الجلسة المقبلة خطوط الجريمة المتهم بها الأميركي الذي أطلق النار على المصلين في الكنيس وقتل 11 منهم وأصاب ستة آخرين.

ومن المتوقع أن يطالب المدعون بإعدام باورز الذي عبر من قبل عن كراهيته لليهود ورغبته في قتلهم.