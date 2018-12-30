المغرب يحيل للتحقيق 15 متهما بقتل سائحتين

أعلنت النيابة العامة في الرباط أنها أحالت الأحد أمام قاضي التحقيق المكلّف بالإرهاب، 15 مشتبها بهم في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين في ضواحي مدينة مراكش في 17 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بيان أن النيابة العامة التمست من القاضي، التحقيق معهم بشبهات "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية".

وتشمل التهم أيضا "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب"، بينما يُتابع ثلاثة من الموقوفين بالتهم المذكورة "في حالة عود"، على اعتبار أن لهم سوابق متعلقة بالإرهاب.

وتابع البيان أن النيابة العامة التمست من قاضي الحقيق المكلّف بالإرهاب "اعتقالهم احتياطيا".

وأشار بيان الوكيل العام للملك إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما زال يواصل البحث في القضية ويُنتظر تقديم سبعة موقوفين آخرين إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

المصدر: وكالات/ أصوات مغاربية