المغرب..الزفزافي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

بدأ زعيم "حراك الريف" بالمغرب ناصر الزفزافي الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، بحسب ما أفاد والده أحمد.

ويقضي الزفزافي عقوبة السجن 20 سنة لإدانته "بالمشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة".

وقال أحمد الزفزافي "ابني مصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه، هذا إضراب اللاعودة".

وأضاف "ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه، أن يخرجوه من الزنزانة الانفرادية إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم (...) لا نفهم لماذا يعامل بهذه القسوة".

ولم تصدر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يقضي الزفزافي عقوبته، أي تعليق حتى الآن.

وبرز ناصر الزفزافي كقائد لما يعرف بـ"حراك الريف" وهي حركة احتجاجية هزت مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المغرب على مدى أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017،

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حزيران/يونيو الماضي بأحكام تراوحت بين السجن 20 سنة وسنة واحدة في حق 53 من قادة الحراك.

وتطالب هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة مطالبهم عادلة.