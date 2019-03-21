المغرب والسعودية: هل انتهت الأزمة؟

أثارت المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الأربعاء مع ملك المغرب محمد السادس، تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة بداية لانفراج ما سمي بـ"الأزمة الصامتة" بين المغرب والسعودية.

اليامي: لم تكن هناك أزمة

يرفض الباحث السعودي في العلاقات الدولية، سالم اليامي، وصف ما يحدث بين المغرب والسعودية بالأزمة.

ويقول اليامي: "العلاقات المغربية الخليجية هشة جدا، ودائما قابلة للكسر، وأي حدث بسيط قد يؤثر عليها، لكن كل ذلك لا يصل للأزمة ولا يتعدى التشنج أو الفتور في العلاقات".

يرى المتحدث أن العلاقات المغربية السعودية "ليست سيئة لكنها ليست على ما يرام".

ويضيف اليامي: "اتصال ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بملك المغرب محمد السادس جاء ليضع حدا للكثير من الشائعات التي انتشرت مؤخرا".

ويعتبر المتحدث أن "تسريب مضمون المكالمة للإعلام هو رسالة للعالم مفادها بأن العلاقات السعودية المغربية بخير، وأن ما حدث مؤخرا لا يمكنه كسر صداقة قديمة جمعت المملكتين".

الحسيني: كانت غمامة عابرة

الفكرة نفسها يؤكد عليها الأستاذ المغربي في العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني، قائلا: "ما بين المغرب والسعودية أكبر من الأزمة، والمكالمة الهاتفية جاءت لتؤكد أن ما يحسبه العالم توترا هو فقط غمامة عابرة اختفت في أول مكالمة هاتفية بين الملكين".

​ويرى الحسيني أن العلاقات بين المغرب والسعودية "تعرف توترا بين الفينة والأخرى بسبب الملف القطري الذي يؤثر على حرارة العلاقة، وكذلك عدم زيارة ولي العهد السعودي للمغرب في جولته لأفريقيا، وأيضا بسبب تصويت السعودية ضد المغرب لاستضافة كأس العالم".

المصدر: أصوات مغاربية