المغرب.. تحديد موعد محاكمة المتهمين بقتل سائحتين

تعقد محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية في الثاني من أيار/مايو، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المملكة في عملية "إرهابية".

ويلاحق في القضية 24 شخصا تتراوح التهم الموجهة إليهم بين "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية" و"الاعتداء العمد على حياة أشخاص" و"الإشادة بالإرهاب"، بحسب ما أفاد به الثلاثاء المحامي سعد السهلي لوكالة الصحافة الفرنسية علما بأنه يمثل بعض المتهمين في القضية.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وبحسب مصدر أمني مغربي فإن الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".

وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تسجيل مصور عن جريمة قتل إحدى السائحتين"، أكدت السلطات المغربية صحته.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت توقيف نحو 20 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة التي اعتبرتها "إرهابية".

والمشتبه بهم الرئيسيون هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعد أيام من مقتل الشابتين، وتشتبه السلطات بأنهم ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم داعش من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.

ويحمل جميع المتهمين في هذه القضية الجنسية المغربية باستثناء واحد يحمل جنسية سويسرية إسبانية.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية وقوانينه، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.