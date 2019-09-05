المغرب: تفكيك خلية إرهابية خططت لمهاجمة "مواقع حساسة"

أعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، الخميس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من خمسة متطرفين.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون بين مدينتي بركان والناظور.

وخطط أفراد الخلية للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء. كما خططت الخلية الداعشية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب، ولم تكشف الوزارة طبيعة هذه المواقع أو أسماءها.

وأضافت أن "زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".