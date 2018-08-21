المغرب.. عفو ملكي يشمل نشطاء من حراك الريف

أصدر الملك المغربي محمد السادس الثلاثاء عفوا شمل مئات الموقوفين من بينهم 11 من نشطاء حراك الريف بمناسبة عيد الأضحى بحسب ما أفاد محامون.

ووردت أسماء السجناء الـ11 ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو ونشرتها وزارة العدل الثلاثاء، بحسب ما قال المحامي محمد أغناج.



والناشطون كانوا يقضون عقوبة السجن لمدد تراوح بين سنتين وثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء لمشاركتهم في احتجاجات "الحراك" في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017، وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.



ولا يعرف عدد الإدانات على خلفية "الحراك"، لكن مجلس حقوق الإنسان يقول إن الاحتجاجات أدت إلى أكثر من 400 عملية اعتقال.



ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي زعيم حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم مع ثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات لتغطيته الاحتجاجات.

وحراك الريف هو سلسلة احتجاجات كانت تطالب بإصلاحات قانونية وحقوقية واجتماعية واقتصادية، شهدتها مدينة الحسيمة شمال المغرب منذ مقتل بائع السمك الشاب محسن فكري في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2016 واستمرت حتى صيف عام 2017.



