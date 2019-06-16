المغرب يخسر أمام زامبيا استعدادا لأمم إفريقيا

مني منتخب المغرب بخسارة ثانية على أرضه استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 من الشهر الحالي، بخسارته أمام زامبيا 2-3 الأحد في مراكش.

وكان منتخب "أسود الأطلس" سقط على أرضه أمام زامبيا المغمورة بهدف نظيف في 12 الحالي في مراكش.

وتخلف أصحاب الأرض بعد مرور دقيقة واحدة بهدف سجله موابي موسوندا، لكن مهاجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش أدرك التعادل.

وعاد الضيوف ليتقدموا بواسطة كينغز كانغوا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ورد زياش بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكن الكلمة الأخيرة كانت لزامبيا التي سجل لها إينوك مويبو هدف الحسم.

ويلعب المغرب في النهائيات القارية في المجموعة الرابعة إلى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا.