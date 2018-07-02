المغرب يعلن اعتقال أفراد على ارتباط بداعش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، كانوا يخططون لشن هجمات في مدن مغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، و"كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية في المملكة".

وأضاف البيان أن قوات الأمن "ضبطت أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر التنظيم".

وأشار إلى أنهم كانوا ينشطون في مدن الدار البيضاء وطنجة والناظور وتيزنيت، وأن أحدهم "كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لداعش التي تم تفكيكها أخيرا بكل من المغرب وإسبانيا".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في أيار/مايو الماضي تفكيك "خلية إرهابية موالية" لداعش تضم خمسة عناصر في عملية مشتركة مع نظيرتها الإسبانية.