المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بداعش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تنشط في مدينتي تطوان وأكادير وتخطط لتنفيذ اعتداءات في المملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك الخلية التي تضم ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عاما.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "عملية التفتيش أسفرت عن مصادرة أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية".

وذكر البيان أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.