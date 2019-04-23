المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لداعش

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء تفكيك خلية "موالية" لتنظيم داعش، تضم ستة أفراد يشتبه في سعيهم لتفيذ عمليات إرهابية.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إنه تمكن من "تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، تتكون من ستة أفراد ينشطون في مدينة سلا، تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة".

وأوضح أن المشتبه بهم سعوا "لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأورد البيان أنهم "أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم" لداعش أبو بكر البغدادي، و"انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي".

وأشار إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنشورات ذات طابع متطرف.

ويلاحق القضاء المغربي حاليا 24 شخصا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين، منتصف كانون الأول/ديسمبر 2018، كانتا تمضيان إجازة في ضواحي مراكش. وتعقد أولى جلسات هذه المحاكمة في الثاني من أيار/مايو.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت داعش، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) عام 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.