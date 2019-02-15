المغرب يفكك خلية يشتبه في ارتباطها بداعش

أعلنت السلطات المغربية الجمعة تفكيك خلية إرهابية تضم خمسة متشددين ينشطون بمدينة آسفي في جنوب غرب المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن معتقلا سابقا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بين الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة.

وأسفرت العملية عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، وفق البيان.

وذكرت الوزارة أن رصد وتتبع المشتبه فيهم كشف أنهم أعلنوا ولاءهم لداعش، مشيرة في بيانها أنهم "خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة".

وأشار البيان إلى أن أحد المشتبه فيهم حاول استغلال تواجده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء داعش الناشطة بمنطقة الساحل.



