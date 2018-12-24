المغرب يوقف خمسة في قضية مقتل سائحتين

أوقفت السلطات المغربية خمسة أشخاص جدد على صلة بجريمة قتل سائحتين في جنوب البلاد، بحسب مسؤول أمني مغربي.

وبهذا الرقم يرتفع إلى 18 عدد الموقوفين في إطار التحقيق بالجريمة.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية الإثنين إن هذه الاعتقالات جرت في مدن مختلفة من المملكة.

وكان تم توقيف المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين في الجريمة بين الإثنين والخميس الماضيين في مدينة مراكش.

وقتلت الطالبتان، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وأوضح المسؤول الأمني أن الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة بجبال الأطلس الكبير "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".

وأكدت السلطات صحة فيديو أظهر المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم داعش. وتم تصوير الفيديو قبل حوالي أسبوع من الجريمة، بحسب نيابة الرباط.

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