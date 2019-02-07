تقرير: المغرب يجمد مشاركته في حرب اليمن

قال مسؤولان في الحكومة المغربية إن بلادهما أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، كما استدعت سفيرها في السعودية، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول بالحكومة المغربية الخميس إن المغرب لم يعد يشارك في التدخل العسكري أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مسؤول مغربي آخر إن السفير تم استدعاؤه بعد تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية عن الصحراء الغربية.

وتحدث المسؤولان للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما ليس مسموحا لهما التحدث علنا عن التوتر الدبلوماسي.

ولم يكشف المغرب عن مشاركة جيشه في التحالف باليمن والذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.