المغنية نيكي ميناج تفاجئ جمهورها بنبأ اعتزالها

فاجأت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج جمهورها، الخميس، بإعلانها اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة".

ووجهت ميناج، البالغة من العمر 36 عاما، رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليونا عبر موقع تويتر، رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة.

وكتبت في تغريدة "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

وكانت ميناج قالت في شهر يونيو إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي)، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأميركيات القلائل، بست جوائز موسيقية أميركية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في برنامج "أميركان آيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.