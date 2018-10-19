المكسيك: سنواجه قافلة المهاجرين

قال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي الجمعة إن بلاده ستواجه تحدي الرد على قافلة مهاجرين، يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة إيقافها قبل وصولها إلى حدود الولايات المتحدة.

حديث فيديغاراي جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة المكسيكية نيو مكسيكو رفقة نظيره الأميركي الزائر مايك بومبيو، الذي شكر المكسيك على جهودها للتعامل مع القافلة، مجددا المطالبة بإيقافها.

وكان الرئيس ترامب هدد الخميس بأنه قد ينشر الجيش ويغلق الحدود الجنوبية إذا لم تتحرك المكسيك لوقف مجموعات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين متجهة إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

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وقد وصلت قافلة متجهة شمالا إلى الحدود بين غواتيمالا والمكسيك حيث حطم المهاجرون بوابة حدودية واندفعوا على جسر باتجاه المكسيك.