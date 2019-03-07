الملكة إليزابيث تدخل عالم إنستغرام

أفاد قصر "باكنغهام" في تغريدة على تويتر بأن بريطانيا شهدت الخميس حدثا تاريخيا، يتمثل في مشاركة الملكة إليزابيث الثانية لأول منشور لها على "إنستغرام".

وخلال زيارتها لمتحف العلوم في العاصمة لندن، شاركت الملكة البالغة من العمر (92 عاما) أول منشور لها عبر حساب العائلة الملكية (The Royal Family) على إنستغرام.

ونشرت إليزابيث صورة من الأرشيف الملكي لرسالة بعثها الرائد في عالم الكمبيوتر تشارلز باباج سنة 1843 إلى جدها الأكبر الأمير ألبرت.

ولفتت الملكة في منشورها إلى أجدادها الذين وصفتهم بـ "العظماء" ومن ضمنهم الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا، مشيرة إلى أهمية العلوم والتكنولوجيا في الحياة المعاصرة.