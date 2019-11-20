الملك سلمان: السعودية تسعى لتسوية سياسية في اليمن

قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأربعاء إن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع.

وأدلى الملك سلمان بهذه التصريحات في خطاب سنوي أمام مجلس الشورى.

ورعت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف في اليمن دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 في مواجهة الحوثيين المدعومين من طهران.

وقال مسؤولون سعوديون مؤخرا إن المملكة تجري محادثات مباشرة مع الحوثيين منذ 2016 للتحقيق السلام في اليمن.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.