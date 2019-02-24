الملك سلمان يطالب بموقف دولي ضد إيران

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وجدد نقده لإيران بسبب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية و"التدخلات السافرة" في شؤون دول المنطقة.

وقال الملك سلمان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر على مدى يومين إن "المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للازمة اليمينة على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216".

وأضاف "كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي".

وجدد الملك انتقاداته لإيران التي تنافس بلاده على كسب النفوذ في المنطقة.

وقال إن "ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفا دوليا موحدا لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي".

وتقود السعودية والإمارات التحالف العربي الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أجبرتها ميليشيات الحوثي على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وكانت جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قد اتفقتا خلال محادثات جرت في كانون الأول/ديسمبر في السويد على سحب قواتهما من ميناء الحديدة الرئيسي بحلول السابع من كانون الثاني/يناير بموجب هدنة استهدفت الحيلولة دون اندلاع هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق أمام مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

لكن الاتفاق تعثر بسبب الخلاف على السيطرة على المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون خطر الجوع.