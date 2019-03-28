الملك سلمان يلتقي حفتر

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء في الرياض مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي الزيارة قبيل عقد القمة العربية الأحد المقبل في تونس.

وقالت الوكالة إن الملك سلمان أكد لحفتر "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا"، وبحثا أيضا "مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية".

وكان حفتر قد اتفق الشهر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج على "إنهاء المرحلة الانتقالية" في ليبيا من خلال انتخابات عامة.

وتنظر حكومة السراج بريبة إلى حملة حفتر العسكرية في جنوب البلاد، إذ تتهمه بمحاولة فرض ديكتاتورية عسكرية في البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011 وتنتشر فيها مجموعات مسلحة نافذة في المناطق، ومجموعات متطرفة علاوة على القبائل القوية النافذة في البلاد.