استطلاع: الكوميديان زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

حقق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الأحد فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصد زيلينسكي (41 عاما) 73.2 يالمئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية مقابل 25.3 بالمئة لبوروشنكو (53 عاما)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.

وكان الناخبون في أوكرانيا قد توجهوا الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي قد تسفر عن وصول زيلينكسي الذي ليس له خبرة سياسية سابقة إلى منصب الرئيس، في بلد يواجه حربا ويسعى إلى تغيير شامل.

وتقع أوكرانيا على خط المواجهة مع روسيا عقب الاحتجاجات التي وقعت في الشوارع في 2014 وعقب ضم موسكو لجزيرة القرم. وتعهد كل من المرشحين ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب.

وبوروشينكو الذي يحكم البلاد منذ خمس سنوات كان قد انتخب وسط آمال كبيرة بالتغيير بعد احتجاجات 2014، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرا.

