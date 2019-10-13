احتفل في الملعب بطريقة غريبة.. أوروبا قد تعاقب المنتخب التركي

يواجه المنتخب التركي خطر عقوبات قد يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه، بعد احتفاله في الملعب بطريقة عسكرية.

وكان المنتخب التركي قد احتفل بإلقاء التحية العسكرية بعدما سجل اللاعب جنك توسون هدفا في الدقيقة التسعين خلال مباراة المنتخب التركي مع ألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاوروبية عام 2020.

وعقب إحراز الهدف، قام اللاعبون الأتراك بالقفز من فوق الألواح الإعلانية ليحتفلوا مع الجمهور، ثم عادوا إلى الملعب وألقوا التحية العسكرية بقيادة توسون مثل الجنود.

وقد فهم البعض الاحتفال بأنه قد يكون دعما عملية "نبع السلام" العسكرية المثيرة للجدل التي أطلقتها تركيا من أجل السيطرة على الشمال السوري وطرد الفصائل الكردية المقاتلة.

وقال تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هذه التحية من توسون وزملائه إذا تبين أنها سياسية، فقد يواجه المنتخب التركي عقوبة ثقيلة.

من جانبه قال فيليب توسند، مسؤول الإعلام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم لموقع هاف بوست، "شخصيا لم أر هذه الإيماءة، لكن هل تمنع القوانين المنظمة الإشارات الدينية والسياسية، أقول نعم، وأستطيع أن أؤكد أننا سنفحص هذه الواقعة".

ولم تقتصر التحية على فقط على أرض الملعب، ففي غرفة تغيير الملابس قام الفريق بأكمله عقب المباراة بإلقاء التحية العسكرية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا الموسم، غرم المنتخب السلوفاكي بمبلغ قدره 13 ألف يورو نظير قيامه بإطلاق بـ ""رسائل سياسية استفزازية".