فيديو وصور لأول زيارة.. المنتخب السعودي في رام الله

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الضفة الغربية الأحد، لملاقاة المنتخب الفلسطيني لأول مرة على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.

وقد حيا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المتخب قائلا "نحن نفخر بهذه الزيارة، ونشعر أنها تجسد العلاقة التاريخية بين السعودية وفلسطين".

وقد لعب الفريقان مباريات قبل ذلك، إلا أنها المرة الأولى التي يحل فيها المنتخب السعودي ضيفا على الأراضي الفلسطينية، حيث سيتلاقى الفريقان الثلاثاء على ستاد فيصل الحسيني بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقد استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي بحفاوة بالغة، إذ تم إهداء اللاعبين السعوديين كوفيات فلسطينية عقب نزولهم من الحافلات.

وقد نشر حساب المنتخب السعودي ومغردون فلسطينيون لقطات استقبال المنتخب السعودي، وصورا ومقاطع فيديو للمنتخب السعودي أثناء التدريبات في الاراضي الفلسطينية.

وكان المنتخب السعودي قد رفض خوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني المحتسبة "بيتية" للأخير في تصفيات مونديال روسيا 2018، قبل أن يتم نقل مكانها إلى الأردن.

وبات الرجاء البيضاوي أول فريق مغربي يخوض مباراة في الضفة الغربية، وذلك بحلوله ضيفا مساء الخميس على فريق هلال القدس الفلسطيني في إياب دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية في كرة القدم.



وترفض أندية ومنتخبات عربية اللعب في الضفة الغربية نظرا إلى أن دخول اليها يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلية وعبور الحدود التي تخضع لسيطرة إسرائيل. حيث لا تقيم تلك الدول علاقات رسمية مع إسرائيل باستثناء الأردن ومصر.