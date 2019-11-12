موقعة نارية بين العراق وإيران.. ومحاولات للفتة تضامنية مع المتظاهرين

نقل موقع السومرية نيوز الثلاثاء، عن الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم طلبه بارتداء شارات سوداء خلال مبارة المنتخب العراقي أمام إيران.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الايراني، على استاد عمان الدولي الخميس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الناطق باسم الاتحاد العراقي قد أخبر موقع "السومرية نيوز" أن طلبهم يأتي تضامنا مع شهداء التظاهرات في العراق.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد تظاهرات حاشدة ضد الفساد، سقط فيها ما لا يقل عن 280 قتيلا، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

ويواجه المتظاهرون العراقيون قمعا متواصلا من جانب الشرطة والميليشيات المدعومة من إيران، يستخدم فيه الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.