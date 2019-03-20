المنتخب العراقي يفوز على سوريا

تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على ضيفه السوري بهدف مقابل لا شيء الأربعاء في البصرة في افتتاح النسخة الثانية من بطولة الصداقة المقررة والتي يشارك فيها المنتخب الأردني أيضا.

وقاد لاعب كولومبوس كرو الأميركي جاستن ميرام المنتخب العراقي إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد.

وأظهر المنتخب السوري أفضلية نسبية على حساب المنتخب العراقي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تغير مسار المباراة واصبحت تسير من طرف واحد لمصلحة صاحب الأرض.

وهذا الفوز هو الأول للعراق على حساب سوريا بعد أن انتهت آخر ثلاث مباريات ودية بينهما بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما.