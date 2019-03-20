Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
رياضة

المنتخب العراقي يفوز على سوريا

المنتخب العراقي

تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على ضيفه السوري بهدف مقابل لا شيء الأربعاء في البصرة في افتتاح النسخة الثانية من بطولة الصداقة المقررة والتي يشارك فيها المنتخب الأردني أيضا.

وقاد لاعب كولومبوس كرو الأميركي جاستن ميرام المنتخب العراقي إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد.

وأظهر المنتخب السوري أفضلية نسبية على حساب المنتخب العراقي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تغير مسار المباراة واصبحت تسير من طرف واحد لمصلحة صاحب الأرض.

وهذا الفوز هو الأول للعراق على حساب سوريا بعد أن انتهت آخر ثلاث مباريات ودية بينهما بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG