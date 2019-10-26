"المنخفض حمادة".. هيئة الأرصاد المصرية توضح حقيقة "إعصار المتوسط"

قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية أشرف صابر إن المنخفض الذي يقترب من شمال البلاد ليس إعصارا.

وأضاف صابر في تصريحات لفضائية دي إم سي المصرية إن الخبراء في الهيئة أطلقوا عليه اسم "حمادة".

وحسب صابر، فإن المنخفض تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة لتغيرات مناخية، مشيرا إلى أنه سيمتد داخل مصر خلال الساعات المقبلة.

وستصحب المنخفض أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد، وقد يتسبب المنخفض في سيول على شمال سيناء.

وكانت الحكومة المصرية قد دعت المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة، وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق، تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وكان خبراء أرصاد جوية توقعوا أن تتعرض مناطق في مصر وإسرائيل لظاهرة جوية نادرة أطلقوا عليها بالإنكليزية Medicane، وهي ليست كالأعاصير المعروفة، وتختلف عنها في عدة خصائص.