المنظمة العالمية للأرصاد تحذر: درجات الحرارة في العالم سترتفع  

حذر مسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين من أن متوسط درجات الحرارة في العالم سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

وردا على سؤال من رويترز، أضاف عمر بدور "نحن بالأساس في طريقنا للوصول إلى زيادة تتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل (عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية) خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتأتي التصريحات بعدما أصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرا الأحد أظهر أن من المتوقع أن تكون الفترة من عام 2015 إلى عام 2019 هي السنوات الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق حيث ارتفعت درجات الحرارة 0.2 درجة مئوية مقارنة بالفترة من عام 2011 إلى عام 2015.

ويلتقي حوالي ستين من قادة العالم الإثنين في الأمم المتحدة لعقد قمة حول المناخ بهدف إعادة إحياء اتفاق باريس الذي تلقى ضربة شديدة مع انسحاب الولايات المتحدة منه، في وقت وصلت انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة إلى أعلى مستوياتها.

وبعد ثلاثة أيام على تظاهرات شبابية حاشدة من أجل المناخ شارك فيها الملايين في القارات الخمس، وقبل أربعة أيام من إضراب عالمي جديد لطلاب المدارس، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعلن عشرات القادة توسيع خططهم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس.

وطلب أقل من نصف قادة الدول والحكومات الـ136 الذين يقصدون نيويورك هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، المشاركة في قمة المناخ.