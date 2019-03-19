'المنع المظلل'.. نائب بالكونغرس يقاضي تويتر

أعلن النائب الجمهوري من كاليفورنيا ديفن نونيس أنه رفع دعوى قضائية ضد تويتر وعدد من مستخدمي الموقع.

ويتهم المشرع هؤلاء بالتشهير ويطالب بتعويض تزيد قيمته عن 250 مليون دولار.

وتزعم الدعوى أن عملاق التواصل الاجتماع فرض رقابة على أصوات محافظة عبر "المنع المظلل".

و"المنع المظلل" هو حجب محتوى حسابات من دون إبلاغ أصحاب هذه الحسابات، وبالتالي هم يغردون لكن لا يرى أحد تغريداتهم.

ونفى تويتر القيام بذلك، لكن بعض الساسة المحافظين، وبينهم الرئيس دونالد ترامب، غير مقتنعين بذلك.

ويقول نونيس وهو عضو بازر في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيسها السابق، إن من المحتمل أن ذلك أثر على نتائج الانتخابات النصفية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وبين الحسابات المذكورة في الدعوى، حسابان مجهولان معارضان لنونيس.

وأفادت شبكة CNN بأن نونيس يزعم أن الحسابين صدرت عنهما تعليقات تشهيرية ضده وأن شركة تويتر رفضت حذفها.