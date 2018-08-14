الموسوي يدعو العراقيين إلى "توخي الحيطة والحذر" في إيران

دعا سفير العراق إلى إيران راجح الموسوي مواطنيه إلى "توخي الحيطة والحذر" عند السفر إلى إيران بسبب "زيادة حالات القتل والسرقة" التي تعرض لها عراقيون في الآونة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "الحياة" الثلاثاء عن الموسوي قوله إن "الحالات المسجلة ليست كثيرة، إلا أن تزامنها كلها في وقت واحد أدى إلى منحها زخما إعلاميا".

وأوضح الموسوي أن "ما يقارب 20 ألف زائر عراقي يدخل الأراضي الإيرانية يوميا".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية أشارت إلى حالات سرقة بالإكراه متعددة تعرض لها عراقيون خلال تواجدهم في إيران.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة، كانت الولايات المتحدة قد أعادت في السادس من آب/أغسطس فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية قدرة إيران على شراء الدولار، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كصناعة الصلب والسيارات.