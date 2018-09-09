إعادة افتتاح مستشفيين في الموصل

أعيد الأحد افتتاح مستشفيين للطوارئ والعلاجات النسائية في غرب الموصل، الجزء الأكثر دمارا من المدينة التي استعادتها القوات العراقية من الإرهابيين في تموز/ يوليو 2017.

وقال مدير دائرة الصحة في محافظة نينوى فلاح الطائي إن مستشفى العذبة الميداني (سعة 75 سريرا) نقل إلى موقع المستشفى الجمهوري، فيما نقل مستشفى الحاج علي الميداني (سعة 50 سرير) محل مستشفى البتول. وأوضح أنهما جاهزان لإجراء مختلف العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية.

وهذان المستشفيان دمرا تماما خلال المعارك الدامية التي شهدتها المدينة على مدى أشهر.

ولفت الطائي إلى أن "حجم دمار المؤسسات الطبية في نينوى كبير جدا"، موضحا أن "المحافظة كانت تضم مستشفيات تشتمل على أكثر من ستة آلاف سرير قبل فترة داعش، واليوم لا يتجاوز عدد الأسرة الألف".

من جانبه، قال مسؤول منظمة "داري" للإغاثة علاء عبد السادة إن المستشفيين افتتحتهما المنظمة منذ بداية التحرير في قريتي العذبة وحاج علي جنوب الموصل، بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

وكان على السكان الخروج من المدينة للتمكن من تحصيل الطبابة اللازمة. وأضاف أن "الجهات المانحة لا تثق بالمؤسسات الحكومية العراقية، وتستعين بالمنظمات في صرف الأموال وتنفيذ خطط الإعمار لأنها تعمل بمهنية وضمن رقابة هذه الجهات".