الموصل.. ضبط محاولة تسلل لعناصر في داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية الأربعاء أن "مفارز الفرقة 20 تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية من إحباط عملية تسلل قام بها عدد عناصر داعش لعبور النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في جنوب الموصل".

وتم ذلك بنصب كمين لهم وقتل اثنين منهم والقبض على اثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا).

وذكر بيان آخر للاستخبارات أنه تم أيضا الوصول إلى أربعة أنفاق لداعش "كانت تستخدم للاختباء".

وأضافت أنها ضبطت عبوات ناسفة داخل هذه الأنفاق "في أحدى نواحي قضاء مخمور بالموصل".