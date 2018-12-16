الموصل.. بدء إعادة بناء جامع النوري

وضعت السلطات المحلية الأحد حجر الأساس لإعادة بناء مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء التاريخية بعد تدميرهما في حزيران/يونيو الماضي خلال معارك طرد تنظيم داعش من الموصل.

وضمن احتفالية صغيرة في باحة المسجد المهدم، وسط الدمار الذي لم يرفع بعد من المدينة القديمة في غرب الموصل، وضع مدير ديوان الوقف السني في العراق عبد الله الهميم وممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن حجر الأساس للمشروع، بتمويل من دولة الإمارات.

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ونصبت خيام في باحة المسجد لاستيعاب عشرات الحاضرين من شيوخ العشائر والأهالي الفرحين، فيما رفعت أعلام العراق والإمارات في محيط الساحة.

وسيتضمن المشروع الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة، مع توسيع في مرافق ملحقات الجامع ببناء منشآت جديدة وفقا لمدير الوقف السني في محافظة نينوى أبو بكر كنعان.

وكان العراق توصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات في نيسان/أبريل الماضي، على إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، وأعلنت الإمارات حينها أنها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.

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ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل من القرن الثاني عشر، في حزيران/يونيو 2017، واتهم الجيش العراقي تنظيم داعش بتفجيره.

ومسجد النوري هو المكان نفسه الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العام 2014.

وبعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، أعلن العراق استعادة السيطرة على المدينة في تموز/يوليو 2017، بعد نحو تسعة أشهر من المعارك الدامية، قبل إعلان "النصر" النهائي على التنظيم في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.