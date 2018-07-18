المونديال.. من المدرجات إلى فيسبوك وإنستغرام

لم تكن حمى التشجيع خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم الأخيرة مقصورة على مدرجات الملاعب الروسية، إذ كان لمواقع التواصل الاجتماعي نصيب هائل منها.

وتظهر أرقام صادرة عن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن 655 مليون شخص تفاعلوا مع أحداث المونديال عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتشير الإحصائيات إلى أن مستخدمي "إنستغرام" عرضوا حوالي 11 مليون قصة تتعلق بكأس العالم، وتفاعل أكثر من 270 مليون مستخدم للتطبيق حوالي ثلاث مليارات مرة مع المحتوى المتعلق بالمونديال.

وتحظى كرة القدم بحوالي ثلاثة أضعاف الاهتمام بالرياضات الأخرى على المنصتين.

وكان المنتخب الفرنسي فاز الأحد بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا بعد تغلبه على نظيره الكراوتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

غير أن المنتخب الفرنسي جاء في ثالثا في ترتيب المنتخبات التي ناقشها مستخدمو "فيسبوك"، حيث حل المنتخب البرازيلي أولا والأرجنتيني ثانيا والروسي رابعا والمكسيكي خامسا.

وعلى مستوى اللاعبين، استحوذ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي على النقاشات وتلاه قائد البرازيل نيمار ثم نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن بعده صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وأخيرا نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وحظي تغيير ميسي للصورة الشخصية لحسابه على أكبر عدد من التفاعلات من بين التدوينة والتحديثات المتعلقة بكأس العالم.

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