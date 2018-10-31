مقتل خاشقجي.. النائب العام السعودي يزور الاستخبارات التركية

زار النائب العام السعودي سعود المعجب فجر الأربعاء مكتب جهاز الاستخبارات التركية في اسطنبول في إطار التحقيق في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في المدينة.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" التركية الخاصة التي أوردت النبأ بأن المسؤول السعودي الذي وصل إلى اسطنبول الأحد، غادر الفندق بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي في موكب توجه إلى مقر إدارة جهاز الاستخبارات.

ولم تعط الوكالة تفاصيل إضافية حول الزيارة أو الشخصيات التي التقاها النائب العام أو فحوى النقاشات.

ويأتي النبأ فيما شكك مسؤول تركي رفيع رفض الكشف عن هويته الأربعاء في إرادة الرياض "التعاون بصدق" في قضية خاشقجي الذي قتل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد أن دخوله القنصلية لإتمام معاملات إدارية. ولم يُعثر على جثته بعد.

وأكد المسؤول التركي أن المسؤولين السعوديين بدوا "مهتمين خصوصا بالحصول على الأدلة التي نملكها ضد مرتكبي الجريمة"، مضيفا أن الجانب التركي لم يشعر أنهم "حريصون على التعاون بصدق في التحقيق".

وأثناء زيارته تركيا، التقى المعجب مرتين مدعي عام اسطنبول عرفان فيدان وزار القنصلية السعودية. وضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مرة جديدة على المملكة، داعيا نائبها العام إلى تحديد من أصدر الأمر بالقتل وألا يستثني "أشخاصا معينين" من التحقيق.