حاوية الآثار المهربة.. النائب العام المصري يأمر بضبط قنصل أجنبي سابق

أمر النائب العام المصري الثلاثاء بسرعة ضبط وإحضار مواطن إيطالي هارب وهو لاديسلاف أوتكر سكاكال، والذي كان يشغل القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر.

وأمر النائب العام المصري بإدراج لاديسلاف على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين منهم شقيق وزير المالية السابق بطرس غالي إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء القرار في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21 ألف و855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وقال النائب العام في بيانإن تحقيقات النيابة قد كشفت أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف.

وقالت النيابة أن غرض سكاكالكان كان الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة مصريين آخرين، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، حيث ضبطت العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزنة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.

