النائب العام المصري يأمر بحبس 'خلية مسطرد'

أمر النائب العام المصري نبيل صادق بحبس ستة أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد في محافظة القليوبية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت إلقاء القبض هذا الأسبوع على "الخلية الارهابية" ومن بين أعضائها سيدتان أحدهما هي الممول لعملية مسطرد الأخيرة وتقطن في حي الزمالك وسط القاهرة.

وقال مراسل الحرة في القاهرة إن المعلومات المتوفرة تشير إلى ارتباط الانتحاري الذي فجر نفسه أمام كنيسة مسطرد بعناصر هذه الخلية وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية الاخرى.