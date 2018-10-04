الناتو: على روسيا وقف هجماتها الإلكترونية

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس وقوفه إلى جانب هولندا وبريطانيا في اتهامهما روسيا بشن سلسلة هجمات إلكترونية حول العالم.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن روسيا "لابد أن تتوقف عن سلوكها الطائش" وأضاف في بيان صدر خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل "إن حلفاء الناتو يقفون متضامنين مع قرار الحكومتين الهولندية والبريطانية بانتقاد روسيا لمحاولاتها الفاضحة لتقويض القانون والمؤسسات الدولية".

وقال ستولتنبرغ إن "روسيا يجب أن توقف نمط سلوكها المتهور، بما في ذلك استخدام القوة ضد جيرانها، ومحاولة التدخل في العمليات الانتخابية، وحملات التشهير واسعة الانتشار".

وندد الاتحاد الأوروبي أيضا "بعمل عدائي" ارتكبته الاستخبارات العسكرية الروسية بعدما أعلنت لندن وكانبيرا ولاهاي عن سلسلة هجمات معلوماتية، وذلك في بيان مشترك من أعلى المسؤولين.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية جان كلود يونكر ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "نأسف لمثل هذه الأعمال التي تمس بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية".

واتهمت بريطانيا الخميس المخابرات الروسية بشن سلسلة هجمات إلكترونية حول العالم بهدف "تقويض الديموقراطيات الغربية عن طريق زرع الارتباك في كل شيء من الرياضة إلى النقل إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016."

ورفضت روسيا تلك الاتهامات وقالت سفارتها في لندن إنها تفتقر إلى دليل.