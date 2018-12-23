تقرير: الناجون من السرطان بحاجة للمزيد

ذكر تقرير أميركي أن هناك حاجة لمزيد من العمل لتحسين جودة الرعاية الطبية للناجين من مرض السرطان من خلال تقليل المشكلات الصحية التي تستمر طوال العمر بسبب الأورام الخبيثة أو الجراحة أو العلاج والإشعاع.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية المعهد الوطني للسرطان إن الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير عام 2006 لم تنفذ بالكامل على الرغم من تحقيق تقدم.

وأشار الدكتور رون كلاين كبير باحثي التقرير وهو من مركز تطوير برنامجي ميديكير وميديكيد في بالتيمور بولاية ميرلاند إلى أن "من بين الإنجازات العظيمة إدراك التحديات المتواصلة التي يواجهها الناجون من السرطان بعد العلاج مثل تسمم أعضاء بالجسم أو الشيخوخة المبكرة بسبب العلاج الكيماوي.

وأضاف أن هناك حاجة أيضا لمعرفة "الآثار المترتبة على العمليات الجراحية والضغوط النفسية التي تتمثل في عدم معرفة إن كان السرطان سيعود، والأعباء المادية بسبب العلاج الذي يستمر أحيانا لفترات طويلة ربما لأجل غير مسمى".

ويشير التقرير إلى أن جزءا من المشكلة يرجع إلى عدم وجود معايير واضحة لتقييم أو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للناجين، إذ تركز أغلب مقاييس الجودة على علاج الأورام وليس على مساعدة الناجين على التأقلم مع حياتهم فيما بعد.