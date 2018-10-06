الناشط المصري خالد علي يعلق على 'منعه من السفر'

أفادت وسائل إعلام مصرية السبت بإدراج المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي على قوائم الممنوعين من السفر.

وأضافت أن علي استدعي للتحقيقات في القضية رقم 173 والمعروفة بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني" التي تعود إلى عام 2011.

وعلى الفور علق علي على الخبر بمنشور على فيسبوك قلل فيه من أهمية الأمر، لكنه اعتذر عن حضور المرافعة دفاعا عن القتيلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.

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وتقول منظمات المجتمع المدني المصرية إنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 منظمة مدافعة عن الحقوق والديموقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.

وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مدافعة عن الديموقراطية من بينها فريدوم هاوس ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أميركيا غادروا البلاد.