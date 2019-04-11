النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الكنيست فوز حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بـ36 مقعدا مقابل 35 مقعدا لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده الجنرال المتقاعد بيني غانتس.

النتائج النهائية

اتحاد اليمين (يمين متشدد): 5 مقاعد

إسرائيل بيتنا (يمين متشدد): 5 مقاعد

يهدوت هتوراة (يمين ديني): 7 مقاعد

شاس (يمين ديني): 8 مقاعد

الليكود (يمين): 36 مقعدا

كولانو (يمين وسط): 4 مقاعد

- مجموع اليمين: 65

أزرق أبيض (وسط): 35 مقعدا

العمل (يسار وسط): 6 مقاعد

ميرتس (يسار): 4 مقاعد

بلد والعربية الموحدة (تحالف قومي عربي إسلامي): 4 مقاعد

الجبهة والعربية للتغيير (تحالف يسار ووطني عربي): 6 مقاعد



وبذلك، زاد اليمين الإسرائيلي قوته من 61 مقعدا في الكنيست إلى 65 مقعدا، وهو ما يتوقع أن يوفر لرئيس الوزراء نتانياهو قاعدة ثابتة للحكم. ويتكون الكنيست من 120 مقعدا.