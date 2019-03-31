النجمة اللبناني ينسحب أمام هلال القدس

أعلن نادي النجمة اللبناني انسحابه رسميا من مباراته ضد مضيفه نادي هلال القدس الفلسطيني، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي كانت مقررة الاثنين المقبل.

وأكد رئيس النادي النبيذي أسعد صقال أن ناديه أرسل كتابا رسميا للاتحاد الآسيوي يعلن فيه الانسحاب، وأضاف: "أرسلنا كتابا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نعلمه انسحابنا من المباراة المقررة ضد هلال القدس في ملعب فيصل الحسيني بالقدس التزاما بالقوانين اللبنانية".

وأشار صقال إلى إجراء اتصالات مع النادي الفلسطيني للعب المباراة في أرض محايدة، وأضاف: "كنا نأمل أن يسهل نادي الهلال الموافقة على خوض المباراة في أرض محايدة لكنهم لم يوافقوا".

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش. وأثيرت المسألة بشأن الأخيرين، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ولا يربطهما بها اتفاق سلام على غرار الأردن، وتاليا يحظر على مواطنيهما دخول الضفة الغربية وعبور نقاط سيطرة إسرائيلية.

ويتذيل النجمة ترتيب المجموعة بعد خسارتين أمام الوحدات الأردني والجيش السوري بنتيجة واحدة (صفر-1).