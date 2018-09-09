'النجم الساطع'.. مناورات أميركية-مصرية بمشاركة عدة دول

تواصل قوات أميركية ومصرية الأحد لليوم الثاني على التوالي مناورات "النجم الساطع" التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة وتشارك فيها عدة دول أخرى​.

وحسب بيان نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية على فيسبوك "انطلقت فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك "النجم الساطع 2018" الذي يستمر خلال الفترة من 8 إلى 20 أيلول/سبتمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية".

وأضاف أن هذه التدريبات ستكون بمشاركة "قوات كل من مصر وأميركا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى بصفة مراقب".

وحسب بيان الجيش، فإن تمارين "النجم الساطع" هذا العام هدفها التدريب على "أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها".

ويشارك "أكثر من 800 عسكري أميركي في المناورات"، وفق البيان.

وعمد الجيشان المصري والأميركي خلال 30 عاما على إجراء هذه المناورات كل عامين، إلا أنها توقفت إثر الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر عقب ثورة 2011.

وفي نيسان/ أبريل 2017، استأنف الجانبان التدريبات المشتركة في المياه الإقليمية في البحر الأحمر.