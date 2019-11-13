قوى عراقية تتفق على العمل لتشكيل حكومة مؤقتة

أعلن رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الأربعاء، أنه اتفق مع رئيس المنبر العراقي إياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على العمل لـ"تحقيق انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة".

وأكد النجيفي في تغريدة على تويتر "انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحتمية التغيير والإصلاح السياسي للعمل على تصويت المسارات الخاطئة وإنهاء مظاهر الفساد وأشكالها في البلاد".

ويتشهد العراق احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ الأول من أكتوبر، راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى، بسبب استخدام القوات الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.