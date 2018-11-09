النرويج تعلق رخص تصدير الأسلحة للسعودية

أعلنت النرويج الجمعة أنها ستعلق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية "عقب التطورات الأخيرة في المملكة والموقف في اليمن".

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي في بيان "قررنا في الوضع الراهن ألا نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد دفاعية أو متعددة الأغراض للاستخدام العسكري للسعودية".

وأعلنت ألمانيا الشهر الماضي أنها ستوقف تصدير الأسلحة للسعودية لحين تفسير ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الفائت.

ويأتي إعلان النرويج بعد أسبوع من استدعاء خارجيتها للسفير السعودي في أوسلو للاحتجاج على اغتيال خاشقجي.

وقالت الخارجية في بيان صحافي إن قرار وقف التراخيص جاء بعد "تقييم واسع النطاق للتطورات الأخيرة في السعودية والموقف الغامض في اليمن".