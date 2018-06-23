هكذا تفاعل السعوديون مع اللحظة التاريخية

وقبل هذا القرار كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود منح النساء حق القيادة في 26 أيلول/سبتمبر 2017، وشمل القرار بدء إصدار رخص القيادة للنساء في 24 حزيران/يونيو 2018.

سنوات طوال من السعي جنت نتائجها المرأة السعودية اليوم مع دخول قرار السماح بقيادة السيارات حيز التنفيذ.

وشهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع بداية تنفيذ القرار، حيث أطلق نشطاء وسما بعنوان #المراه_السعوديه_تسوق والذي احتل المركز الأول على مستوى السعودية في تويتر.

التغريدات جاءت في مجملها مشجعة للقرار الذي رأى البعض أنه أتى متأخرا فيما أبدى آخرون تخوفهم تجاه هذ العدد الكبير من قائدات السيارات اللائي لم يملكن الخبرة الكافية بعد.

وأعربت نساء كثيرات عن تأثرهن باللحظة المفصلية وقلن إن دموع الفرح غلبتهن.