نظارات لعلاج اضطرابات النوم

حذرت دراسة هولندية حديثة من أثر الأضواء المنبعثة من شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على عادات النوم لدى المراهقين.

وذكر باحثون هولنديون أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤدي إلى اضطرابات لساعة الجسم لأنه يحاكي ضوء الصباح، ما يمنع إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين".

ووجد الباحثون أن عدم تعرض المراهقين لهذه الأجهزة في المساء، أو ارتداءهم نظارات تمنع التعرض للضوء الأزرق، يحسن من جودة النوم لديهم ويقلل من أعراض الشعور بالتعب، ونقص التركيز، وتقلب المزاج.

وتشير الدراسة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تظهر بعد سبعة أيام من اتباع هذه الإرشادات.

ويقول الباحثون إن المراهقين هم أكثر الفئات تعرضا لاضطرابات في النوم لأنهم يستعملون الشاشات مدة أطول من غيرهم.

ورحب خبراء بنتائج هذا البحث الذي هو ثمار تعاون مؤسسسات هولندية من بينها جامعة Amsterdam UMC والمعهد الهولندي للعلوم العصبية، لكنهم أشاروا إلى أهمية إجراء مزيد من الدراسات حول الموضوع.