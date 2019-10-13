النظام السوري يستعد للدخول إلى كوباني اليوم

هيبار عثمان - سوريا

كشف محمد شاهين نائب الرئاسة المشتركة لإقليم الفرات أن النظام السوري يستعد لدخول مدينة كوباني (عين العرب) اليوم.

ووفقا لما نقل موقع "نورث بريس" السوري فإن الخطوة تأتي بناء على اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال قيادي بارز في الإدارة الذاتية في مكالمة هاتفية للحرة، لم يود كشف اسمه، إن الاتفاق مع النظام تم برعاية روسية وهو "اتفاق عسكري بحت وستعلن الإدارة عنه لاحقا".

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في برنامج "في مواجهة الأمة" على شبكة "سي بي إس"، الأحد، إن الإدارة الأميركية علمت خلال الساعات الـ 24 الماضية أن قوات سوريا الديمقراطية تتطلع إلى عقد صفقة مع النظام السوري والروس لشن هجوم مضاد ضد الأتراك في الشمال.

وأعلن إسبر أن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء حوالي ألف من القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وبدأت تركيا هجومها الأربعاء بعد يومين من سحب واشنطن مجموعة محدودة من جنودها من نقاط حدودية في شمال شرقي سوريا، ودفع الهجوم التركي منذ الأربعاء 130 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بأن الهجوم قد يدفع 400 ألف شخص للفرار.